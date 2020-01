Dichiarata morta dai medici: 55enne si risveglia durante i funerali (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il “miracolo” è accaduto Muchchandi, un piccolo villaggio in India: la donna si è risvegliata nel bel mezzo della sua cerimonia funebre. Il peggiore degli incubi per ogni essere vivente – ritrovarsi chiusi in una bara sigillata prima di essere morti – si è quasi materializzato – o quasi – a Muchchandi, un piccolo villaggio … L'articolo Dichiarata morta dai medici: 55enne si risveglia durante i funerali è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

