Detrazioni fiscali lavoro dipendente 2020: importo, requisiti e quanto spetta (Di lunedì 13 gennaio 2020) Detrazioni fiscali lavoro dipendente 2020: importo, requisiti e quanto spetta La Legge di Bilancio 2020 non ha modificato la normativa riguardante le Detrazioni fiscali che spettano ai lavoratori dipendenti in base all'articolo 13 del TUIR, il Testo Unico sulle imposte sui redditi. Detrazioni fiscali: quanto spetta? Le Detrazioni fiscali per i lavoratori dipendenti, come si diceva, sono disciplinate dal comma 1 dell'articolo 13 del TUIR. Quest'ultimo stabilisce che se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi spetta una detrazione dall'imposta lorda rapportata al periodo di lavoro nell'anno pari a 1880 euro se il reddito complessivo non supera 8mila euro (in generale la detrazione non può essere inferiore ai 690 euro, non può essere inferiore ai 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato).

