Demiral, rottura del crociato con lesione del menisco: stagione finita (Di lunedì 13 gennaio 2020) Come Nicolò Zaniolo. Stessa partita stesso destino: stagione finita per Merih Demiral, che dopo aver segnato il gol del vantaggio della Juventus a Roma, si è infortunato poggiando male il ginocchio sul terreno. La diagnosi non lascia scampo: lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale. Lo ha ufficializzato la Juventus, con un comunicato nel quale dice che per il difensore “sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni”. Almeno 5 i mesi di stop: stagione finita per il difensore che aveva convinto Sarri fino a proporlo al posto del grande acquisto del mercato estivo De Ligt. L'articolo Demiral, rottura del crociato con lesione del menisco: stagione finita ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

DiMarzio : #Juventus, per #Demiral è rottura del crociato?? - CriticoMilanist : Ce ragazzi Demiral 2 minuti dopo la rottura di un CROCIATO si era messo a saltelare ... Saltava. Boh - sfiGA7 : RT @MaxNerozzi: Per #Demiral rottura del crociato. #Juve @CorriereTorino -