De Magistris, i buoni, i cattivi e la resistenza della munnezza organizzata (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Stiamo lavorando, senza un attimo di sosta, perché Napoli, pur con pochissime risorse economiche, raggiunga livelli di servizi migliori di quelli attuali. Avvertiamo aumentare ostacoli, insidie, cattiverie, ma nulla fiaccherà la mia e la nostra azione affinché la città non torni mai più indietro”. Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, probabilmente innervosito dal flop dell’assemblea di Dema (una 40ina di persone in totale hanno partecipato all’oceanica adunata) se la prende con la “cattiveria”. Un po’ infantile, come considerazione politica, ma al sindaco con la bandana tutto si perdona, tanto più che ormai la sua esperienza amministrativa è agli sgoccioli. La riflessione di Giggino ’a paletta, affidata a Facebook, è a corredo di alcune foto che ritraggono l’incredibile: la pulizia di alcune strade a Napoli. Uomini che prelevano ... Leggi la notizia su anteprima24

jobbe50 : @Filomen30847137 Votando De Magistris credevano di cambiare un pò il modo di amministrare Napoli ed invece è tutto… -