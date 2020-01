Dante: partono da Verona eventi celebrativi del settimo centenario della morte (2) (Di lunedì 13 gennaio 2020) (Adnkronos) – L’evento è stato illustrato questa mattina dall’assessore alla Cultura Francesca Briani insieme alla direttrice dei Musei Civici Francesca Rossi. Presenti per l’Università il direttore del dipartimento di Cultura e Civiltà Arnaldo Soldani e la docente di Storia dell’Arte medievale Tiziana Franco, oltre a Roberto Mazzei, direttore dell’Archivio di Stato di Verona, fra i 14 componenti del Comitato scientifico veronese per Dante. ‘Abbiamo valuto creare il Comitato scientifico anche locale ‘ ricorda l’assessore Briani ‘, perché sono molte nella nostra città le realtà da tempo impegnate su Dante. Firenze e Ravenna non lo hanno fatto, ma per noi è uno strumento prezioso che dallo scorso ottobre è al lavoro e oggi offre sul territorio una manifestazione di alto livello per celebrare uno dei più importanti ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

PantheonVerona : Con ampio anticipo rispetto a settembre 2020, Verona entra nel vivo dei festeggiamenti danteschi con il convegno in… - zazoomblog : Dante: partono da Verona eventi celebrativi del settimo centenario della morte - #Dante: #partono #Verona #eventi - zazoomnews : Dante: partono da Verona eventi celebrativi del settimo centenario della morte - #Dante: #partono #Verona #eventi -