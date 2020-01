Dal Pino alla Lega è il 14 luglio del calcio italiano: Lotito, Adl e Percassi hanno fatto fuori la vecchia nobiltà (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il 14 luglio, ossia il giorno dell’inizio della Rivoluzione francese, è la metafora che meglio si addice a quel che è accaduto la scorsa settimana alla Lega Serie A. Perché chi vi racconta che la rivoluzione la fece il popolo, con la Presa della Bastiglia, vi racconta una bugia. La Rivoluzione francese segnò l’avvento di una nuova classe sociale: la borghesia. Che detronizzò la nobiltà (e il clero). Ed è successo proprio questo. Senza teste tagliate, senza il furore sanguinario. Non ci sono Robespierre né Saint-Just ma Lotito, De Laurentiis, Percassi e gli altri hanno messo in minoranza la nobiltà del calcio italiano. Su tutti Agnelli e Marotta – Juventus e Inter – con al fianco Urbano Cairo che è il signor Rcs e La7 ancor prima di essere presidente del Torino. E per rendere ancora più autentico il paragone col 1789, la borghesia ha portato in Lega un manager ... Leggi la notizia su ilnapolista

