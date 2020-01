Dakar 2020, sorpresa Serradori nelle auto. Moto ferme per ricordare Goncalves (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’ottava tappa della Dakar 2020. sorpresa Serradori nelle auto con Alonso secondo. Le Moto si fermano per ricordare Goncalves. WADI AL DAWASIR (ARABIA SAUDITA) – E’ stata una ottava tappa nel segno del lutto quella della Dakar 2020. Le Moto si sono fermate in onore di Paulo Goncalves mentre le auto sono scese in pista anche se il tutto è stato caratterizzato dal dolore per la perdita di un collega. Dakar 2020, nelle auto sorpresa Serradori Ritornando a parlare della ‘pura’ cronaca nelle auto la sorpresa ha un nome e un cognome: Mathieu Serradori. Il francese è riuscito a piazzare il ‘primo colpo’ di questa competizione davanti a Fernando Alonso e Orlando Terranova. nelle retrovie i grandi big con Stéphane Peterhansel e Nasser al-Attiyah che sono riusciti a recuperare qualche secondo a Carlos Sainz anche se la classifica continua ad ... Leggi la notizia su newsmondo

