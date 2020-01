Da oggi in Irlanda del Nord le coppie gay possono sposarsi (Di lunedì 13 gennaio 2020) Da oggi in Irlanda del Nord le coppie omosessuali possono sposarsi mentre quelle eterosessuali avranno il diritto di contrarre un’unione civile. Lo racconta la Bbc, precisando che le coppie gay già sposate all’estero vedono ora la loro unione legalmente riconosciuta in patria. Per media e attivisti è una “giornata storica per l’uguaglianza e i diritti umani”, con le prime cerimonie già in programma da febbraio. A Belfast entra così in vigore la legalizzazione del matrimonio per le persone dello stesso sesso, come previsto da un emendamento legislativo votato lo scorso luglio dai deputati di Westminster: un diritto acquisito dalle coppie gay grazie alla paralisi istituzionale del Paese, senza governo locale da gennaio 2017 fino a poche ore fa. Da oggi in Irlanda del Nord le coppie gay possono sposarsi In assenza di esecutivo e quindi di opposizione al ... Leggi la notizia su nextquotidiano

