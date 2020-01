Da oggi il fisco francese può stanare gli evasori dai post su Facebook. In Italia succede dal 2016 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Con un annuncio su Twitter il ministro dei Conti pubblici Gérald Darmanin ha anticipato la sperimentazione che partirà in Francia da quest'anno. In Italia l'utilizzo di Facebook per scovare eventuali discrepanze tra dichiarazioni dei redditi e tenore di vita dei contribuenti risale ormai al 2016. Leggi la notizia su fanpage

albemutti : @LorenaLVilla No, Lorena, perdonami ma non è (più) così. Era così agli inizi, ma oggi ci sono parrucchieri gestiti… - Retesei : Oggi si scoprono nuovi vip che eludono il fisco. La nota di Franco Petraglia. - 24OREBS : Specializzarsi in Diritto Tributario significa puntare su una professionalità distintiva, sempre più ricercata da s… -