Da domani in edicola il Riformista-Napoli diretto da Marco Demarco (Di lunedì 13 gennaio 2020) “Tra le ambizioni ci sarà anche quella di far riaprire qualche edicola che nel frattempo si è chiusa. Ci sarà anche un’edizione online, nel caso la prima opzione non dovesse realizzarsi, che va ad arricchire quella nazionale con un portale che permetterà di entrare direttamente nella realtà napoletana”. Così Marco DeMarco, direttore editoriale del Riformista-Napoli, a margine della presentazione del dorso locale del quotidiano diretto da Piero Sansonetti. Alla conferenza stampa a villa Sanfelice di Monteforte hanno partecipato, tra gli altri, Stefania Brancaccio, cavaliere del lavoro; Lucio d’Alessandro, rettore dell’Università degli studi Suor Orsola Benincasa; Paolo Giulierini, direttore del Mann; lo scrittore Maurizio de Giovanni; il sindaco di Benevento, Clemente Mastella; Vincenzo Boccia, numero uno di Confindustria; Alessandra Clemente, assessora del ... Leggi la notizia su ildenaro

