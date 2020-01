Da bambino Pantani faceva Saronni e lavava la bici nella vasca (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Corriere dello Sport pubblica un meraviglioso articolo di Alessandra Giardini su Marco Pantani che oggi avrebbe compiuto cinquant’anni. Giardini ne racconta l’infanzia. L’articolo è denso di aneddoti imperdibili, ne abbiamo scelto uno. Fu a lui (il nonno, ndr) che Marco osò chiedere la bicicletta, a Sotero che in greco vuol dire salvatore. Panta era in prima media, era in banco con Andrea Agostini, che si era scelto come fratello. Uno dei loro compagni, Panzavolta, aveva il papà che correva nella Fausto Coppi, e in poco tempo diventò il loro gioco, facevano Moser contro Saronni, e Marco voleva sempre essere Saronni. Anni dopo la Tonina trovò fra le sue cose un biglietto giallo con la calligrafia di bambino. «Spero un giorno di diventare un campione come Saronni». Aveva dodici anni quando Sotero gli portò a casa una Vicini rossa modello Tour de France, e Marco perse ... Leggi la notizia su ilnapolista

