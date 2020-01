Da 78 anni sono migliori amiche. Decidono di transferirsi nella stessa casa di cura per stare insieme (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’amicizia, uno dei sentimenti più importanti della vita di una persona, e purtroppo molto spesso capita che lungo il cammino della vita, per scelte diverse, o per l’amore o magari il lavoro anche se il bene resta immutato ci si può perdere. Questo però non è successo a due signore che sono migliori amiche da 78 anni, Kathleen Saville e Olive Woodward, il loro stretto legame è nato a scuola in Nottingham, quando avevano solo 11 anni… Si vogliono così bene che alla fine hanno deciso di… (Continua…) Questa storia vi farà commuovere, loro due hanno trascorso tutta la vita insieme. Hanno passato tutti gli anni di scuola insieme poi si sono sposate e i loro mariti lavoravano nella stessa azienda, hanno abitato per tanti anni nella stessa via, oggi sono anziane e i loro mariti sono morti, vivono insieme nella stessa casa di cura. La prima ad entrare nella casa di cura fu ... Leggi la notizia su howtodofor

RobertoBurioni : Questa avventura cominciata circa 3 anni fa mi ha portato tanti disagi: però non sono mancate le soddisfazioni. Le… - BentivogliMarco : 'Ho imparato che è difficile prevedere di 10 anni in 10 anni ciò che succede, ma ci sono certe tecnologie che si st… - Giorgiolaporta : Quelli che esultano per la morte di Giampaolo #Pansa e lo insultano sui social, sono gli stessi che per anni ci han… -