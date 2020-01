Curling, Qualificazioni Mondiali 2020: esordio vincente per l’Italia femminile che supera l’Estonia 8-4 (Di lunedì 13 gennaio 2020) esordio vincente dell’Italia femminile nelle Qualificazioni ai Mondiali 2020 di Curling che sono in corso di svolgimento a Lohja (Finlandia). Veronica Zappone, Stefania Costantini, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli hanno messo sul ghiaccio una prestazione di altissimo livello che non ha lasciato scampo alle avversarie. Dopo un primo end nel quale le estoni decidono di annullare, l’Italia ruba la mano e si porta in vantaggio 1-0. Le azzurre gestiscono bene le stone e nel terzo end portano a casa altri 2 punti. La reazione dell’Estonia arriva nella mano successiva quando riescono a piazzare due stone nella casa portandosi sul 3-2. Nel quinto end la svolta del match con l’Italia che conquista 3 punti e allunga in maniera sensibile sulle avversarie (6-2). Nella sesta mano Turmann e compagne provano a rientrare nel match mettendo a referto un altro punto. Le ... Leggi la notizia su oasport

