Cronista senza vita vicino alla sua auto: il giallo di una telefonata "fantasma" (Di lunedì 13 gennaio 2020) Stefano Vladovich Ha chiesto aiuto per essersi perso, ma sul cellulare non risulta Roma Una telefonata fantasma, la rubrica vuota, la cinta dei pantaloni slacciata. Chi doveva incontrare Giuseppe Catalano, la «firma» del settimanale «L'Espresso» da tempo in pensione ma sempre in prima linea sui misteri d'Italia? Doveva consegnare a qualcuno dei documenti segreti sopra il bunker nazifascista del Soratte? O il suo era solo un appuntamento galante? Mentre si attendono i risultati dell'autopsia che verrà eseguita oggi al policlinico Gemelli, la Procura di Tivoli indaga su varie piste. Troppi gli elementi che non tornano, a cominciare dal cellulare resettato e dal quale non sarebbe partita alcuna telefonata. Eppure un antennista romano, intervenuto giovedì in casa Catalano per un problema al televisore, avrebbe messo a verbale: «Mi ha chiamato dicendomi di essersi perso, ma non ... Leggi la notizia su ilgiornale

