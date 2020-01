Critics’ Choice Awards 2020: vincono C'era una volta a... Hollywood, Joaquin Phoenix e Succession (Di lunedì 13 gennaio 2020) C'era una volta a... Hollywood, Joaquin Phoenix e Succession tra i vincitori dei Critics' Choice Awards 2020 che vedono premiati anche Sam Mendes, Renée Zellweger e The Irishman. C'era una volta a... Hollywood, Joaquin Phoenix e Succession trionfano ai Critics' Choice Awards 2020. Il gala del del premio della critica, condotto da Taye Diggs, conferma il giudizio dei Golden Globes che hanno eletto il film di Quentin Tarantino miglior pellicola nella sezione commedia o musical. La serata ha visto un buon esito per Netflix ed HBO, che si sono portate a casa premi per The Irishman, Storia di un matrimonio, When They See Us, Watchmen e Succession. C'era una volta a... Hollywood è stato eletto miglior film dell'anno e si è portato a casa anche i premi per ... Leggi la notizia su movieplayer

