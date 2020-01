Cristina Plevani difende Salvo Veneziano: “Non è violento e sessista, ma solo ignorante” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il concorrente del Grande Fratello Vip fa discutere per alcune affermazioni su Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto, tacciate di sessismo e violenza verbale nei confronti delle due ragazze. Lo difende però l'ex gieffina e amica Cristina Plevani: "Per lui è un modo colorito per dire che gli fanno sesso. Condannatelo per l'ignoranza, non è un violento". Leggi la notizia su fanpage

