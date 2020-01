Cristiano Ronaldo, il segreto della sua forma fisica? Pisolini, allenamenti e dieta (Di lunedì 13 gennaio 2020) Cristiano Ronaldo ha una tabella giornaliera fatta di Pisolini, pasti e allenamenti personalizzati che gli permette di mantenere la forma fisica perfetta. Gli ultimi mesi del 2019 per Cristiano Ronaldo sono cominciati con dubbi sul suo stato di forma, critiche per la reazione alla sostituzione e prestazioni poco extra e molto terrestri. Insomma più d’uno … L'articolo Cristiano Ronaldo, il segreto della sua forma fisica? Pisolini, allenamenti e dieta NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

Squawka : Cristiano Ronaldo's last eight games for Juventus in all competitions: ?? vs. Sassuolo ?? vs. Lazio ?? vs. Leverku… - OptaPaolo : 14 - Giocatori della #Juventus che hanno segnato almeno 14 gol nelle prime 19 giornate di un campionato Serie A per… - FoxSportsBrasil : GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! É DELEEEE! CRISTIANO RONALDO! Roma 0 x 2 Juventus -