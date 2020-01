Cristiano Malgioglio contro Salvo Veneziano: “Disgustoso e orribile” (Di lunedì 13 gennaio 2020) La bufera che ha investito Salvo Veneziano al Grande Fratello Vip non sembra placarsi: contro di lui è intervenuto anche un indignatissimo Cristiano Malgioglio. Cristiano Malgioglio contro Salvo Veneziano Non sembra assolutamente placarsi la bufera per le frasi dette da Salvo Veneziano su Elisa De Panicis. Il concorrente del Grande Fratello Vip aveva usato toni piuttosto forti e coloriti per fare quello che forse avrebbe ritenuto essere un “apprezzamento” sulla collega, ma dai più la sua frase è stata giudicata sessista. contro di lui si è scagliato anche Cristiano Malgioglio, che in un suo post su Twitter ha scritto di provare “schifo” per il concorrente del reality show. E’ disgustoso e orribile quello che ha detto un certo Salvo Veneziano… uno dei partecipanti del @GrandeFratello, nei confronti di una concorrente del #reality Non ho parole. Sono ... Leggi la notizia su notizie

