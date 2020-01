Crisi rifiuti a Napoli, De Magistris: ‘Stiamo ripulendo la città’ (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook le fotografie degli interventi di pulizia straordinaria effettuati nei giorni scorsi a Napoli. Attività che, ha spiegato, non verranno annunciate per non favorire "chi rema contro la città". Giovedì scorso aveva detto che la Crisi sarebbe rientrata entro domenica, altrimenti si sarebbe trattato di sabotaggio. Leggi la notizia su fanpage

