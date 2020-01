Crisi M5S, Fattori: «Siamo diventati pigiabottoni, tutto è iniziato dal governo con la Lega» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Crisi M5S, parla Elena Fattori, ora senatrice del Gruppo misto. Fattori è una delle esponenti pentastellate che ha dato il via alla diaspora del Movimento 5 Stelle. «Non conosco gli altri colleghi quindi non voglio giudicare le loro scelte – ha affermato Fattori ai microfoni di Radio Cusano Campus – Posso dire che questa gestione del Movimento molto verticistica, con una forte interferenza dei personaggi di governo sul parlamento, ha lasciato molti con l’amaro in bocca». L’intervento alla radio romana è tutto incentrato sulla Crisi M5S, che pare non avere una via di uscita. «Siamo diventati pigiabottoni, tutto è iniziato dal governo con la Lega» «Pensavamo di partecipare tutti per contribuire a cambiare questo Paese. Penso che molti abbiano trovato deprimente trovarsi a fare solo i pigiabottoni. E’ stata proprio tolta la voce ai parlamentari. Le direttive arrivavano ... Leggi la notizia su urbanpost

