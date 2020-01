Crisi libica: Conte da Erdogan, Sarraj e Haftar da Putin per firmare cessate il fuoco<br> (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sulla Crisi libica prosegue l’impegno del presidente del Consiglio italiano per giungere a una soluzione diplomatica. Gli sforzi si intensificano dopo l’annuncio della tregua tra le forze del generale Khalifa Haftar e quelle del governo di accordo nazionale riconosciuto dall’Onu e guidato da Fayez Al Sarraj che ieri è stato ricevuto da Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Libia, Di Maio: “Sediamo ai tavoli che ci consentono di chiedere un cessate il fuoco immediato” Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, in un post su Facebook parla della questione libica e dice che l’Italia chiederà il cessate il fuoco immediato. Premier che oggi è volato invece ad Ankara per parlare con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è invece andato a Tunisi: "L'Italia ritiene importante ... Leggi la notizia su blogo

