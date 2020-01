Crack Zaniolo, Fonseca: «Mercato? Vedremo…» – VIDEO (Di lunedì 13 gennaio 2020) Crack Zaniolo, Fonseca parla del Mercato in conferenza: «Non ho ancora parlato con Petrachi della situazione, vedremo» Il Crack di Nicolò Zaniolo costringerà la Roma a intervenire nel Mercato in questa sessione di gennaio. Petrachi ha ammesso l’interesse per un centrocampista, ma l’infortunio dell’esterno può cambiare i piani. Fonseca ne ha parlato così in conferenza stampa post partita: «Mercato? Non ho ancora parlato con Petrachi della situazione, lo faremo e vediamo». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

