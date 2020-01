Cosa pensa (da sempre) Papa Francesco del matrimonio tra preti (Di lunedì 13 gennaio 2020) Quando la domanda che tutti si aspettavano gli fu finalmente posta, Papa Francesco evocò anni passati, ma non da troppo tempo. Tempi calamitosi quali furono gli ultimi Anni '60, con un mondo in fiamme e una Chiesa chiamata ad assimilare i dettami del Concilio senza scivolare nel Nuovo Catechismo della chiesa olandese. Anche all'epoca il dibattito era aperto: è lecito autorizzare il matrimonio dei presbiteri? Niente di nuovo, sotto il sole della cattolicità: se i primi no all'ipotesi matrimoniale risalgono a prima degli editti di Costantino, altrettanto antica - o quasi - è la tendenza a disattendere il precetto. In pieno Medioevo, ricorda laicamente Georges Duby nel suo "Il cavaliere, la donna e il prete", soprattutto nelle campagne c'era chi indugiava al vivere "more danico", che poi non altro è se non la convivenza come la praticavano molti discendenti dei barbari del Nord. ... Leggi la notizia su agi

RaiTre : «Ma il sondaggio, Serena, è come i sogni: se ci credi tanto magari si avvera. È una cosa passionale. Non ci devi pe… - NicolaPorro : Cosa ne pensa un liberale della vicenda #Gregoretti che rischia di mandare a processo Matteo #Salvini? Il punto di… - lubenasich : RT @marcol80: Corriere della Sera: Perché ha senso investire in Italia (e viverci). -