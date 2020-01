Cosa dà forza al razzismo? La paura (Di lunedì 13 gennaio 2020) Da dove prende il carburante la guerra? Dalla paura. Che Cosa vendono Trump, Putin e Salvini? La paura. Le persone che hanno paura smettono di ragionare e si affidano a chi esibisce più sicurezza. Da sempre reazionari, dittatori, guerrafondai, fanno leva sulla paura. E Cosa ti dicono oggi i mezzi di informazione? Il pericolo di una guerra sta aumentando; e i padri non possono sperare che i loro figli abbiano una vita migliore di quella che hanno avuto loro. Il posto fisso è morto… e se esci di casa rischi che ammazzino pure te! Ma non sono solo i reazionari a dirti che sei in pericolo. Lo fanno anche molti progressisti: il petrolio sta finendo, la guerra e il collasso economico sono alle porte, Salvini prederà il potere e sarà come Mussolini, l’atmosfera marcisce, il disastro climatico ti sta venendo addosso, i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri, i telefonini ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

RaiCultura : ? 'La violenza non è forza ma debolezza, né mai può essere creatrice di cosa alcuna ma soltanto distruttrice.” BENE… - toniodemaria : @giankap @CerceManuel @Enrico_G_60 @alian_maria @leo_the_teacher La strada era: estensione a tutte le aziende dello… - massimogiorgi5 : @pbecchi Il governo Monti fu sostenuto, dopo la figura di ?? del governo dx Berlusconi, da Forza Italia Lega e frate… -