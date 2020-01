Cosa c'è dietro il "ritorno" di Benedetto XVI (Di lunedì 13 gennaio 2020) Francesco Boezi Benedetto XVI effettua l'ennesimo "come back". Il fine, questa volta, è frenare le spinte progressiste attorno all'abolizione del celibato sacerdotale Benedetto XVI è tornato. Almeno nella misura in cui le parole del Papa emerito peseranno sulla dialettica relativa al celibato sacerdotale. Per comprendere il perché Joseph Ratzinger abbia rotto di nuovo il silenzio, affermando di non poter tacere sulle nuove tendenze dottrinali che vorrebbero mettere in discussione una regola consolidata della vita ecclesiastica come quella del celibato, bisogna disegnare una lunga linea sul mappamondo. Quella che collegherebbe in termini ideali l'Amazzonia con la Germania. Un viaggio in cui conviene procedere per tappe. Il Sinodo panamazzonico di ottobre scorso si è limitato a dibattere dell'ipotesi che i cosiddetti "viri probati" - laici di chiara fede ma che hanno contratto ... Leggi la notizia su ilgiornale

