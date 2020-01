CorSport: il Napoli spinge per il prestito oneroso per Politano. Ma c’è anche il Milan (Di lunedì 13 gennaio 2020) Per l’attacco del Napoli non è tramontata l’ipotesi Politano dall’Inter. Sull’attaccante nerazzurro, tuttavia, che in squadra è sempre più ai margini, c’è adesso anche la concorrenza del Milan. I rossoneri vorrebbero chiudere subito e hanno quindi accelerato il pressing. Scrive il Corriere dello Sport: “La sua posizione all’Inter è assai marginale. E il Milan gli ha offerto una possibilità, ma subito. Ci vorrebbero un sacco di soldi, che in genere si faticano a dispensare. Il Napoli ne ha investito trentadue. Ha avanzato la propria proposta, prestito oneroso (ma non troppo). E ha lasciato che poi Marotta desse una risposta. Per ora interlocutoria” L'articolo CorSport: il Napoli spinge per il prestito oneroso per Politano. Ma c’è anche il Milan ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

