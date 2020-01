CorSport: contro il Perugia, in Coppa Italia, Demme in campo nella ripresa (Di lunedì 13 gennaio 2020) Domani il Napoli incontrerà il Perugia per la Coppa Italia. Una partita importante, su cui Gattuso ha già dichiarato di voler puntare. E proprio domani, scrive il Corriere dello Sport, dovrebbe esordire Diego Demme. “La Coppa Italia, per ora, diventa la Coppa di Diego Demme. Che nel suo piccolo avrà modo di intrufolarsi nel Napoli, annusarlo, scoprirlo per un’ora (o poco più o poco meno) dalla panchina, poi conoscerlo per davvero, cominciando a fondersi con un meccanismo che gli deve diventare familiare immediatamente – due sedute di allenamento, quello di ieri e quello di oggi – e un ritiro che va fatto perché si gioca alle 15”. L'articolo CorSport: contro il Perugia, in Coppa Italia, Demme in campo nella ripresa ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : CorSport: contro il #Perugia , in Coppa Italia, #Demme in campo nella ripresa - ilNapolista - infoitsport : Corsport - Juve, contro la Roma Ramsey alle spalle di Dybala e CR7. Confermato Demiral in difesa - Secondo52582745 : @AndreaFrey83 @CorSport No magari ma invece purtroppo sono dei provveduti sistematicamente contro l’Inter -