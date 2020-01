Coppa Italia, convocati Napoli Perugia: ecco Demme (Di lunedì 13 gennaio 2020) ecco l’elenco degli uomini scelti da Rino Gattuso per Napoli Perugia, sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia: i convocati Diramato l’elenco dei convocati del Napoli in vista della gara di Coppa Italia contro il Perugia. Spicca la presenza del neo-acquisto Demme nella lista di Gattuso, così come l’assenza di Lobotka. Portieri: Meret, Ospina, Karnezis. Difensori: Mario Rui, Luperto, Di Lorenzo, Hysaj, Manolas, Tonelli. Centrocampisti: Demme, Allan, Fabian, Elmas, Zielinski, Gaetano. Attaccanti: Callejon, Llorente, Lozano, Insigne, Younes, Milik. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

