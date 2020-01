Conte vince la causa contro il Chelsea: Blues obbligati a versargli 85 mila sterline (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Chelsea dovrà versare altre 85 mila sterline a Conte per “licenziamento ingiusto”, il tecnico ha vinto la causa in tribunale Antonio Conte aveva portato il Chelsea in tribunale dopo l’esonero, e adesso ha vinto la causa per “licenziamento ingiusto”. Il club londinese dovrà versare 85.206 sterline al tecnico, è quanto deciso dal giudice Andrew Glennie e riportato dal Mirror. Anche prima della sentenza, l’allenatore dell’Inter deteneva il premio di esonero più costoso per i Blues, che gli avevano già versato 26,6 milioni di sterline. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Paolo_Bargiggia : Quando non vince, Conte piange sempre gli assenti. Guadagna più lui da solo di tutta la rosa di @Atalanta_BC @Inter @Atalanta_BC #piangina - LegaSalvini : #SALVINI: 'BYE BYE A CONTE SE SI VINCE IN EMILIA-ROMAGNA E CALABRIA' #26gennaiovotoLega - capuanogio : Sconcerti sul #CorSera: 'Il campionato ha un leader che però è meno sicuro rispetto al passato. L'avversaria è l'… -