Conte: “Lavoriamo alla riforma dell’Irpef, rivedere anche le pensioni” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Giuseppe Conte ha rivelato, in un’intervista al Corriere della Sera, che il governo ha in piano una riforma dell’Irpef e una revisione delle pensioni. Sono tanti i temi toccati dal presidente del Consiglio: dalla questione Autostrade al voto in Emilia Romagna, che il premier ribadisce “non è decisivo” per la tenuta del governo. Per il taglio delle tasse, invece, “confidiamo molto nei frutti dell’azione di lotta all’evasione, anche per questo abbiamo investito ben tre miliardi di euro per incentivare i pagamenti digitali, perché se tutti pagano le tasse, tutti pagheranno meno”. Infine, centrali nella discussione anche la questione della crisi libica e il referendum sul taglio dei parlamentari. Conte, riforma Irpef e pensioni Il governo, ricorda il premier Conte, in soli tre mesi è riuscito “a trovare 23 miliardi e allo stesso tempo ... Leggi la notizia su notizie

UnioneSarda : #Conte: 'Lavoriamo alla riforma dell'#Irpef, e saranno riviste anche le #pensioni' - Giorgio_JD63 : 5?? forever! ?????? Il premier libico Al Sarraj accetta il cessate il fuoco e apre ad una trattativa sotto l'egida… - davimar5280 : RT @LaNotiziaTweet: Il premier libico #AlSarraj accetta il cessate il fuoco e apre ad una trattativa sotto l’egida dell'Onu. #Conte: 'Lavor… -