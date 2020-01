Consolato italiano a Londra, messaggio di auguri ai connazionali che vivono nella City (Di lunedì 13 gennaio 2020) Marco Villani ha espresso in occasione dei festeggiamenti a Londra per l’anno nuovo, un discorso di auguri molto sentito e significativo “ Cari connazionali, desidero farvi giungere a nome mio e di tutto il personale del Consolato Generale d’Italia a Londra i più sinceri ed affettuosi auguri per le festività. Il 2019 è stato un anno particolarmente complesso per il Regno Unito e per i connazionali che qui vi risiedono. Il tema della Brexit ha dominato il dibattito pubblico, amplificando i timori riguardanti il futuro dei milioni di cittadini europei che stabilmente contribuiscono al benessere di questo Paese. Per venire incontro a tali preoccupazioni, il Governo italiano ha varato quest’anno il cd. Decreto Brexit che, tra le tante misure a tutela degli italiani nel Regno Unito, ci ha permesso di individuare una sede distaccata dove ospitare personale aggiuntivo per incrementare la ... Leggi la notizia su ildenaro

