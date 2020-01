Confermati i Queen al Fire Fight Australia, il cast completo del concerto a favore delle vittime degli incendi (Di lunedì 13 gennaio 2020) La presenza dei Queen al Fire Fight Australia è stata confermata dagli stesso organizzatori della venue. All'evento che si presenta come un Live Aid Australiano sarà presente la formazione di Bohemian Rhapsody con Adam Lambert alla voce. Lo aveva già annunciato il chitarrista Brian May durante una dichiarazione rilasciata al New Musical Express, ma si era ancora in attesa di una conferma ufficiale: Siamo stati contattati per fare un concerto benefico, o per essere parte di un concerto benefico, un po’ una sorta di Live Aid, se volete, per cercare di aiutare le vittime degli incendi. Non sappiamo che situazione ci sarà, ma lo stiamo prendendo in considerazione. Nelle ultime ore la conferma è arrivata: il Fire Fight Australia, organizzato da TEG Dainty e TEG Life sarà presentato da Celeste Barber, che con la sua campagna social ha contribuito alla raccolta fondi per le vittime ... Leggi la notizia su optimaitalia

