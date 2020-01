Confermata The L Word: Generation Q 2, prevedibile il rinnovo per un revival che ha ancora tanto da dire (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il finale della prima stagione andrà in onda su Showtime soltanto il 26 gennaio, eppure il network ha già detto sì a The L Word: Generation Q 2. Il revival della serie originale andata in onda fra il 2004 e il 2009 si conquista così nuovo spazio e nuove possibilità di raccontare le proprie storie. A dieci anni di distanza, la prima stagione di The L Word: Generation Q ha riportato sugli schermi tre delle interpreti originarie: Jennifer Beals (Bette Porter), Kate Moennig (Shane McCutcheon) e Leisha Hailey (Alice Pieszecki. Nel tentativo di rinnovarsi e adattarsi alla generazione queer cui il titolo fa riferimento vi ha poi affiancato un buon numero di volti nuovi con i rispettivi personaggi: Dani Nùñez (Arienne Mandi), Micah Lee (Leo Sheng), Finley (Jacqueline Toboni), Sophie Suarez (Rosanny Zayas) e Gigi (Sepideh Moafi). I temi, come già in The L Word, rimangono legati ... Leggi la notizia su optimaitalia

commanderbadas : RT @NightSkyEvents1: #ConClave4 Abbiamo deciso di cambiare le date dell’evento i terrà il 25-26 APRILE 2020 Lindsey Morgan è confermata ed… - The_Strange82 : RT @278_deny: ??IMPORTANTE?? Il TT X la partecipazione di #CanYaman a #CePostaPerTe si posticipa a nuova data. Aspetteremo impazienti di ved… - Seamus_The_Dog : @claudiocerasa la notizia è confermata? perchè a quanto so Teheran rigetta l'accusa... -