Compagnone: basta immobilismo su Roma-Giardinetti (Di lunedì 13 gennaio 2020) Roma – “I cittadini dei quartieri interessati dalla ferrotranvia Roma-Giardinetti non sono piu’ disposti a tollerare l’immobilismo dell’Amministrazione Capitolina e il silenzio assordante del Presidente del Municipio VI Romanella e della sua Giunta, le zone commerciali insistenti sul percorso sono allo stremo. Rispetto a questo tema, infatti, in campagna elettorale avevano promesso la riapertura fino alla stazione Giardinetti e la presa in carico della linea”. “Allo stato attuale, invece, constatiamo che nulla di quanto paventato e’ stato realizzato, neanche l’attestazione del Trenino, nella parte funzionante, in corrispondenza della fermata Metro C – Parco di Centocelle, per evitare il tragitto a piedi per il trasbordo tra i due mezzi, tanto atteso dai cittadini. E, mentre, si attendono atti significativi per cambiare ... Leggi la notizia su romadailynews

