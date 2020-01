Commercialisti, dal Cnpadc 3 milioni di euro per l’avvio di nuovi studi professionali (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ammontano a 3 milioni di euro i fondi a sostegno dei dottori Commercialisti, rivolti in particolare all’avvio di nuovi studi e alle aggregazioni tra professionisti, stanziati dalla Cassa dottori Commercialisti (Cnpadc). Due terzi del plafond, per un totale di 2 milioni di euro, andranno a favore dei neo-iscritti per contribuire all’acquisto o leasing di beni strumentali effettuati nel 2020, come computer e componenti hardware, licenze software e mobili da ufficio. Il restante milione di euro sarà invece destinato a supportare la costituzione di studi associati e Società tra professionisti (Stp). Nel primo caso, il contributo che può essere corrisposto ai dottori Commercialisti è pari al 50% delle spese documentate sostenute nel 2020 entro il tetto massimo indicato nel bando pubblicato sul sito della Cassa. Nel caso, invece, del contributo a favore delle aggregazioni tra ... Leggi la notizia su ildenaro

