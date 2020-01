Come vivere l’anno nuovo senza stress (Di lunedì 13 gennaio 2020) Come vivere l’anno nuovo senza stress? Il 2020 è appena cominciato eppure siamo già alle prese con l’ansia da prestazione per i prossimi 12 mesi. I benefici delle vacanze natalizie e dell’eventuale riposo li abbiamo già gettati alle ortiche. Cerchiamo di rallentare e riprenderci il nostro tempo! Lo stress da lavoro, accumulato con quello degli impegni che ogni giorno tengono la nostra mente e i nostri orari occupati, può impedirci di vivere una vita serena. E può causare problemi di salute, fisici e psicologici, non indifferenti. Un recente studio pubblicato dalla CABA su The Sun svela che 9 adulti su 10 è vcino al burnout mentale e si sente stressato per un terzo della giornata lavorativa, arrivando a perdere 5 ore di sonno a settimana per le pressioni della routine. Uno studio dell’American Institute of stress, invece, suggerisce che l’80% degli americani ... Leggi la notizia su bigodino

