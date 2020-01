Come cambia l’interesse Usa per il petrolio mediorientale (Di lunedì 13 gennaio 2020) La vulgata più diffusa circa l’interventismo mediorientale degli Stati Uniti collega l’attivismo di Washington in maniera unilaterale a una risorsa ben precisa: il petrolio. Anche in film hollywoodiani Come Vice – L’uomo nell’ombra, la pellicola dedicata all’ex vice presidente Dick Cheney, si reitera, in questo caso parlando della guerra all’Iraq del 2003, questa relazione biunivoca. La realtà è molto più complessa. Che il petrolio sia alla base dell’interesse statunitense per il Medio Oriente è certamente vero. Dall’incontro tra Franklin Delano Roosevelt e Abulaziz Ibn Saud, sovrano dell’Arabia saudita, a bordo della Uss Quincy nel 1945 Washington ha presidiato con interesse sempre maggiore le rotte mediorientali del greggio, che però non è rimasta l’esclusiva preoccupazione strategica della superpotenza. La dipendenza ... Leggi la notizia su it.insideover

