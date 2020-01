Cina, nuovo leader della Pace o ascesa militare? (Di lunedì 13 gennaio 2020) Pechino mette in chiaro la sua posizione sulle politiche di Pace. Lo scorso 8 gennaio, il consigliere di Stato cinese ed il ministro degli Esteri Wang Yi hanno dichiarato che: “La Cina è stata e sarà sempre disposta a promuovere la Pace, la stabilità e lo sviluppo del Medio Oriente”. Successivamente, in Egitto, lo stesso Wang Yi – in presenza del ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukr – ha osservato: “Di recente il Medio Oriente è stato testimone di ulteriori problemi relativi agli hotspot ed inasprimento delle tensioni, causate non solo dallo sviluppo degli attuali conflitti regionali, ma anche da unilateralismo, intervento militare e calpestio della giustizia internazionale e del fair play”. Tali fonti riportate dal China Daily esplicano il ruolo chiave e fondamentale che Pechino vuole avere nelle politiche di Pace, differentemente dalle percezioni ... Leggi la notizia su it.insideover

NicolaPorro : Perché, al di là di #Iran e del dossier #MedioOriente, l’Occidente dovrebbe guardarsi soprattutto dal “nuovo Mao”,… - CatelliRossella : Cina: completata mappa genetica del nuovo virus simile a Sars - radioitaliacina : Cina: completata mappa genetica del nuovo virus simile a Sars -