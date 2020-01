Ciclismo, i 50 anni di Marco Pantani: un campione che l’Italia non ha dimenticato (Di lunedì 13 gennaio 2020) “Vado così forte in salita per abbreviare la mia agonia”. Una delle frasi che hanno reso mito un ciclista, un campione del pedale, semplicemente Marco Pantani, scomparso nel 2004 a Rimini, in quel maledetto residence Le Rose. Oggi l’ex corridore romagnolo avrebbe compiuto 50 anni e le testimonianze di affetto, via social e tra gli amanti dello sport in bicicletta, sono ancora tantissime. Il “Pirata“, come lo chiamavano tutti, è ancora nei nostri cuori perché ha saputo accarezzarli con gesta uniche nel proprio genere, rendendo imprevedibile una corsa ed abituale il numero da circo. Era questo Pantani che, fin da quel 1994, seppe regalare emozioni uniche nel suo genere: lo scatto in faccia a “Sua Maestà” Miguel Indurain nella “Merano-Aprica” è l’inizio della sua leggenda. Pagine intrise di coraggio, forza e orgoglio perché Marco era questo, prendere o ... Leggi la notizia su oasport

