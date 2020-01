Chucky, la serie sulla Bambola assassina, si farà (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sono passati quasi due anni dall’annuncio di una possibile serie legata al terrificante personaggio di Chucky, la sanguinaria Bambola assassina divenuta famosa a partire dal film horror del 1988 (titolo originale: Child’s Play). Nel frattempo, nelle sale è arrivato un reboot di quella stessa saga cinematografica, con Mark Hamill a regalare il suo ghigno malefico al personaggio. Ma i lavori dedicati al piccolo schermo non si sono fermati, fino alle svolte definitive di queste ore. Il canale americano Syfy, infatti, ha confermato di aver ordinato l’intera prima stagione di un prodotto per la tv dedicato a Chucky, anche se per ora non ci sono precisazioni ufficiali sul numero degli episodi e, soprattutto, su un’eventuale data di debutto. A firmare l’adattamento, sarà lo stesso Don Mancini, ovvero il creatore della serie cinematografica che già aveva collaborato con lo stesso network ... Leggi la notizia su wired

