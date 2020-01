Chiara Ferragni, la foto con la pasta scatena i fan: i motivi (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sta facendo parecchio chiacchierare, anche con qualche buona dose di ironia, una nuova foto postata da Chiara Ferragni su Instagram. Si tratta per la precisione dello scatto dove la web influencer si trova al cospetto di un piatto di pasta, mentre era a cena fuori insieme al marito Fedez. L’imprenditrice cremonese aveva dunque ordinato un piatto di paccheri in un noto ristorante del Bergamasco, ma la porzione è apparsa ai più alquanto misera… In un piatto si vedono infatti solo tre paccheri collocati su un sugo molto invitante. “C’erano più di tre paccheri, vero?” domanda dunque ad esempio la ginnasta Carlotta Ferlito direttamente all’esperta di tendenze. La cui risposta non ha lasciato dubbi: la porzione dei paccheri, a suo dire più consistente, era divisa tra lei e Fedez. Il piatto conteneva pertanto sei paccheri e non tre, giudicati da qualcuno “pur sempre ... Leggi la notizia su notizie

