Chiara Ferragni, la foto con il piatto di pasta finisce “sotto accusa” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Chiara Ferragni, la foto con il piatto di pasta finisce sotto accusa: le polemiche sulla dieta Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae davanti a un piatto di pasta al sugo nel celebre ristorante bergamasco Da Vittorio. La fashion blogger ha ordinato la “specialità della casa”: i paccheri. Visualizza questo post su Instagram One of my favorite restaurants in the world Un post condiviso da Chiara Ferragni (@ChiaraFerragni) in data: 11 Gen 2020 alle ore 2:19 PST La porzione di pasta di Chiara Ferragni ai fan sembra decisamente misera. Nel piatto si vedono infatti solo tre paccheri (di numero), immersi nello squisito sugo al pomodoro Di Vittorio. Gli utenti Instagram non perdono occasione di commentare la foto. “C’erano più di tre paccheri vero?” chiede tra gli altri la ginnasta italiana ... Leggi la notizia su tpi

cjaonialler : RT @iamaweeirdo: tommaso zorzi, 547 mila follower, raccoglie 17000 euro e passa in 24h Chiara ferragni, 18 millioni di follower, quanto pot… - Noovyis : (“Ma cosa fai?!”. Fedez nudo con un altro uomo. E Chiara Ferragni impazzisce su Instagram: le foto) Playhitmusic -… - Plasticgo : RT @APedinotti: @matteosalvinimi La 'Chiara Ferragni' degli xenofobi, razzisti evasori , ignoranti, idioti e fascisti. Non mi vanterei trop… -