Chiara Ferragni, di nuovo! La foto della pasta scatena i fan: quanto costa quel piatto (Di lunedì 13 gennaio 2020) E Chiara Ferragni ci ricasca: un’altra foto a tavola che scatena la polemica. Solo un paio di mesi fa l’influencer italiana più famosa al mondo aveva condiviso con i suoi fan di Instagram una foto in cui, nell’esclusivo Loulou Restaurant di Parigi, fissava l’obiettivo con un trancio di pizza nel piatto. Una sola fetta. Immediata era stata la reazione dei follower: “Chiara ma quello è il pre antipasto dell’antipasto della tua dinner oppure è proprio la tua dinner completa?”, chiedeva qualcuno sotto lo scatto, seguito a ruota da molti altri commenti dello stesso tenore. Non era certo la prima volta che le abitudini alimentari della Ferragni finissero sotto lo scanner. Ricordate il caso della ‘pizza autorigenerante’, ovvero per le foto di lei con in mano un triangolo di pizza mentre quella che aveva nel piatto era intera? Beh, nel caso di Parigi si era scoperto che quel misero trancio era ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

