Chiara Ferragni come non l’avete mai vista: lo scherzo di Fedez (Di lunedì 13 gennaio 2020) Questo articolo Chiara Ferragni come non l’avete mai vista: lo scherzo di Fedez è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Lo scherzo di Fedez mostra Chiara Ferragni come non l’avete mai vista: l’imprenditrice digitale si addormenta sul divano e il marito ne approfitta. Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più social degli ultimi anno e si divertono a prendersi gioco l’uno dell’altra postando foto in situazioni imbarazzanti. Chiara Ferragni come non l’avete mai … Leggi la notizia su youmovies

LoSbuffo : Un matrimonio all’insegna dell’artigianato: Chiara Ferragni - peachjimxn : domani: foto di gruppo della big hit family, ci sta pure la regina elisabetta e il cane di chiara ferragni. mark my… - sxlfcaretvurus : RT @Wndlstistheway: @howmarty quindi io che porto la terza faccio schifo perché non le ho piccole e perché chiara ferragni non le ha grandi… -