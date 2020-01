Chi era Giampaolo Pansa, protagonista di oltre mezzo secolo di cronaca (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il mondo del giornalismo piange Giampaolo Pansa: si è spento ieri, domenica 12 gennaio 2020, il protagonista di oltre mezzo secolo di cronaca. Nato a Casale Monferrato il primo ottobre 1935, se n’è andato all’età di 84 anni. Cronista e saggista, Pansa era tornato a scrivere – lo scorso settembre – per il Corriere della Sera, la stessa redazione che lo aveva accolto per ben cinque anni, dal 1973 al 1977. «Credo di essere il cronista che ha lavorato per più giornali: – aveva detto – ma sono ancora qui, a rompere le scatole». Chi era Giampaolo Pansa, esordi e carriera L’esordio di Pansa nella carta stampata avvenne a 26 anni a La Stampa: il disastro del Vajont, a Longarone, il suo primo servizio importante. Da lì furono diverse le testate autorevoli che poterono vantare della sua firma: Il Giorno, La Stampa, Il Corriere della Sera, Repubblica – di cui fu per quasi ... Leggi la notizia su urbanpost

