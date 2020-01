Chi è Stefano Bonaccini, il governatore dell’Emilia-Romagna (Di lunedì 13 gennaio 2020) Chi è Stefano Bonaccini, il governatore dell’Emilia-Romagna e candidato del PD per il secondo mandato. La biografia e la vita privata. BOLOGNA – Stefano Bonaccini è il candidato PD alle prossime elezioni in Emilia-Romagna. L’attuale governatore della Regione il 26 gennaio andrà a caccia di una riconferma non facile. Andiamo a conoscere meglio il profilo scelgo dal Nazareno per queste votazioni. Chi è Stefano Bonaccini, la biografia del politico italiano Nato a Modena il 1° gennaio 1967 (Capricorno), Stefano Bonaccini si è avvicinato al mondo della politica alla fine degli anni ’80 grazie ai movimenti per la pace. Primi incarichi amministrativi prima di diventare nel 2007 segretario provinciale del PD modenese e due anni dopo del democratici regionali. L’ingresso in Regione è arrivato nel 2010. Con il passare degli anni il suo nome diventa ... Leggi la notizia su newsmondo

