Chi è Kimia Alizadeh, la giovane campionessa olimpica iraniana che è fuggita da Teheran (Di martedì 14 gennaio 2020) Si è autodefinita «una tra le milioni di donne oppresse in Iran». Kimia Alizadeh, atleta di 21 anni, è l’unica donna originaria dell’Iran ad aver mai vinto una medaglia olimpica. Eppure, il motivo per cui è diventata famosa in tutto il mondo ha poco a che fare con la sua impresa sportiva. L’11 gennaio, dopo aver fatto perdere le sue tracce per qualche giorno, Kimia ha pubblicato un j’accuse su Instagram contro il suo Paese. Nel lungo post ha spiegato di aver lasciato l’Iran per andare a prepararsi alle olimpiadi di Tokyo 2020 in Olanda. Screen dal profilo Instagram di Kimia Alizadeh «Non voglio essere parte dell’ipocrisia, delle menzogne, dell’ingiustizia e della piaggeria» alimentate dal regime, ha scritto. Kimia ha denunciato di essere stata strumentalizzata dal governo che ha utilizzato la sua vittoria «a fini di propaganda politica». La scorsa ... Leggi la notizia su open.online

