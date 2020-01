"Chi critica Di Maio cambi aria". Intervista a Francesco D'Uva (M5S) (Di lunedì 13 gennaio 2020) È durissimo Francesco D’Uva, a lungo capogruppo M5s alla Camera e oggi questore a Montecitorio, ma soprattutto tra gli uomini più vicini a Luigi Di Maio. Indica la porta a tutti quelli che vorrebbero le dimissioni del capo politico, derubrica Paragone a “uomo di spettacolo”, consiflia il senatore Dessì a “occuparsi meno di Craxi e leadership interna” e a “lavorare di più” per il paese. E risponde seccamente a chi adduce la non trasparenza del conto su cui vengono versate le restituzioni come motivo della morosità: “Giochetti per tenersi lo stipendio”.Onorevole D’Uva, una cosa alla volta. Partiamo dalle voci che si rincorrono di un passo indietro di Di Maio. Anche alcuni dei vostri lo chiedono. Noi dobbiamo pensare al bene del paese e del Movimento 5 stelle. Luigi non ha mai detto di volersi ... Leggi la notizia su huffingtonpost

