Chewy il cane abbandonato nel bagno dell’aeroporto (Di lunedì 13 gennaio 2020) “Era un giorno felice per me, che ero andata in aeroporto a Las Vegas, per andare a fare la mia vacanza. In giro era tutto normale, ma quando sono andata in bagno ho visto qualcosa di sconvolgente. Appena sono entrata ho sentito piangere ed alla fine, ho trovato un cagnolino di tre mesi, chiamato Chewy. Era stato abbandonato come spazzatura e vicino a lui, c’era una lunga nota, in cui venivano spiegate tutte le motivazione dietro questo gesto. Il piccolo era un chihuahua di soli tre mesi, che aveva già vissuto in un inferno terribile. Il biglietto spiegava tutto ciò che gli era stato fatto. Non avrei mai immaginato di poter vivere una cosa del genere. Nella nota, c’era scritto che la sua mamma umana, stava scappando via dal suo fidanzato con un volo, ma che non poteva portare il piccolo Chewy con lei, poiché non aveva fatto tutte le dovute richieste. Il suo fidanzato ... Leggi la notizia su bigodino

