Che Tempo che Fa, Luciana Littizzetto racconta come si è rotta rotula e polso: “Sono inciampata sui lacci delle scarpe” (Di lunedì 13 gennaio 2020) “come sapete ha avuto un incidente casuale, cadendo per strada, tra l’altro da un’altezza molto vicina al terreno, frantumandosi una rotula e anche il polso. Sta bene, ha molto dolore ma non c’è pericolo”: è così che Fabio Fazio ha spiegato quanto accaduto alla “sua” Lucianina Littizzetto che nei giorni scorsi è stata coinvolta in un incidente, come da lei stesso comunicato sui social. A quel punto è stata proprio la comica a spiegare la dinamica dell’accaduto: “Non sto benissimo, non me l’aspettavo di incorrere in un incidente del genere. Anche perché non faccio parapendio, non faccio sci, niente di tutto questo. Io cammino. E camminando sono inciampata nei lacci delle scarpe. Mi mancate tutti perché stasera c’erano un sacco di argomenti, come Harry e Meghan, ma non ce la faccio a muovermi. Devo tenere la gamba ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

